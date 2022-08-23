В ООН отреагировали на планы РФ «судить» украинских военнопленных в Мариуполе

В ООН обеспокоены сообщениями о том, что РФ и связанные с ней незаконные вооруженные формирования с оккупированной части Донецкой области планируют «судить» украинских военнопленных на так называемом «международном трибунале» в захваченном войсками РФ Мариуполе. Об этом в Женеве заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.



«Фотографии и видео, опубликованные в СМИ и социальных сетях, демонстрируют металлические клетки, строящиеся в филармонии Мариуполя, вероятно, для содержания военнопленных во время процесса», — отметила пресс-секретарь.



Она подчеркнула, что, согласно международному праву, лица, имеющие статус военнопленных, защищены иммунитетом участника боевых действий. Они не могут быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях или за законные военные действия, совершенные во время вооруженного конфликта, даже если такие действия в другом случае являются преступлением в соответствии с национальным законодательством.



«Если военнопленные обвиняются в совершении преступлений, они имеют право на надлежащий судебный процесс и гарантии справедливого судебного разбирательства. Приговор или наказание могут быть вынесены по отношению к ним только беспристрастным и независимо сформированным судом», — сказала Шамдасани.



Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека напомнила, что международное гуманитарное право запрещает формировать суды специально для осуждения военнопленных, и что умышленное лишение военнопленных прав на справедливое и нормальное судебное разбирательство является военным преступлением.



«Кроме того, мы обеспокоены тем, что военнопленных, как правило, удерживают без доступа к независимым наблюдателям, подвергая их риску пыток для получения признаний. Официальные лица Российской Федерации и члены связанных вооруженных групп также делали тревожные публичные заявления, называя украинских военнопленных военными преступниками, нацистами и террористами, тем самым подрывая презумпцию невиновности», — сообщила Шамдасани.



В ООН повторили призывы к РФ предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, заключенным Российской Федерацией в связи с войной в Украине. Включая тех, кто удерживается на оккупированных территориях связанными с Россией незаконными вооруженными формированиями.

«Трибунал» над украинскими военными, которых войска РФ взяли в плен в Мариуполе на меткомбинате «Азовсталь», по данным ГУР МО Украины, российские оккупанты планируют провести в День Независимости Украины 24 августа. Этот показательный «суд» намереваются провести в помещении Мариупольской филармонии.