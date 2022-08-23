В ООН відреагували на плани РФ «судити» українських військовополонених у Маріуполі

В ООН стурбовані повідомленнями про те, що РФ і пов'язані з нею незаконні збройні формування з окупованої частини Донецької області планують судити українських військовополонених на так званому «міжнародному трибуналі» в захопленому військами РФ Маріуполі. Про це в Женеві заявила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані.



«Фотографії та відео, опубліковані у ЗМІ та соціальних мережах, демонструють металеві клітини, які будуються у філармонії Маріуполя, ймовірно, для утримання військовополонених під час процесу», — зазначила прессекретарка.



Вона наголосила, що, згідно з міжнародним правом, особи, які мають статус військовополонених, захищені імунітетом учасника бойових дій. Вони не можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у бойових діях або за законні воєнні дії, скоєні під час збройного конфлікту, навіть якщо такі дії в іншому випадку є злочином відповідно до національного законодавства.



«Якщо військовополонені звинувачуються у скоєнні злочинів, вони мають право на належний судовий процес та гарантії справедливого судового розгляду. Вирок або покарання можуть бути винесені стосовно них лише неупередженим і незалежно сформованим судом», — сказала Шамдасані.



Прессекретарка Верховного комісара ООН з прав людини нагадала, що міжнародне гуманітарне право забороняє формувати суди спеціально для засудження військовополонених, і що умисне позбавлення військовополонених прав на справедливий та нормальний судовий розгляд є воєнним злочином.



«Крім того, ми стурбовані тим, що військовополонених, як правило, утримують без доступу до незалежних спостерігачів, наражаючи їх на ризик тортур для отримання зізнань. Офіційні особи Російської Федерації та члени пов'язаних збройних груп також робили тривожні публічні заяви, називаючи українських військовополонених "військовими злочинцями", "нацистами" та "терористами", тим самим підриваючи презумпцію невинності», — повідомила Шамдасані.



В ООН повторили заклики до РФ надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, ув'язнених Російською Федерацією у зв'язку з війною в Україні. Зокрема з тими, хто утримується на окупованих територіях пов'язаними з Росією незаконними збройними формуваннями.

«Трибунал» над українськими військовими, яких війська РФ взяли в полон у Маріуполі на меткомбінаті «Азовсталь», за даними ГУР МО України, російські окупанти планують провести у День Незалежності України, 24 серпня. Цей показовий «суд» мають намір провести у приміщенні Маріупольської філармонії.