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Сколько Украина потратила на войну, рассказал глава правительства

23 августа 2022, 18:14

Сколько Украина потратила на войну, рассказал глава правительства

С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти триллион гривен. Из них более 420 миллиардов гривен было потрачено на оборону и безопасность страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, — это потребности армии. 288 миллиардов гривен — на зарплаты военных. 135 миллиардов гривен — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», — детализировал премьер.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2024 года Украина планирует полностью быть готова вступить в Европейский Союз.

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