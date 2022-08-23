Сколько Украина потратила на войну, рассказал глава правительства

С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти триллион гривен. Из них более 420 миллиардов гривен было потрачено на оборону и безопасность страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, — это потребности армии. 288 миллиардов гривен — на зарплаты военных. 135 миллиардов гривен — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», — детализировал премьер.



Ранее Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2024 года Украина планирует полностью быть готова вступить в Европейский Союз.