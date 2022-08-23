Скільки Україна витратила на війну, розповів очільник уряду

Від початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету становили майже трильйон гривень. З них понад 420 мільярдів гривень було витрачено на оборону та безпеку країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Понад 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету, — це потреби армії. 288 мільярдів гривень — на зарплати військових. 135 мільярдів гривень — на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», — деталізував прем'єр.



Раніше Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою вступити до Європейського Союзу.