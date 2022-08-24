СМИ: Несмотря на угрозу ударов, посольство США не планирует покидать Киев

Американские дипломаты не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.



«Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни», - говорится в сообщении.



По словам представителя Госдепа, дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако они не собираются покидать Киев.



Ранее Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну из-за повышенной угрозы ракетных ударов.