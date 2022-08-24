Пентагон розкрив зміст рекордного пакета допомоги Україні від США

Міністерство оборони США розкрило склад найбільшого пакету військової допомоги Україні на 3 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба Пентагону.



До нового пакету військової допомоги увійшли:



- шість систем ППО NASAMS із додатковими боєприпасами;

- до 245 000 снарядів для 155 мм артилерії;

- до 65 000 снарядів для 122 мм мінометів;

- до 24 протиартилерійських радарів;

- розвідувальні БПЛА Puma та допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;

- Системи протидії безпілотникам VAMPIRE;

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.



«Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює відданість США довгостроковій підтримці України, являючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед російською агресією», — заявили в Пентагоні.



Зазначається, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів у рамках допомоги в оборонній сфері.