Пентагон розкрив зміст рекордного пакета допомоги Україні від США

24 серпня 2022, 21:00

Пентагон розкрив зміст рекордного пакета допомоги Україні від США

Міністерство оборони США розкрило склад найбільшого пакету військової допомоги Україні на 3 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

До нового пакету військової допомоги увійшли:

- шість систем ППО NASAMS із додатковими боєприпасами;
- до 245 000 снарядів для 155 мм артилерії;
- до 65 000 снарядів для 122 мм мінометів;
- до 24 протиартилерійських радарів;
- розвідувальні БПЛА Puma та допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
- Системи протидії безпілотникам VAMPIRE;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює відданість США довгостроковій підтримці України, являючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед російською агресією», заявили в Пентагоні.

Зазначається, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів у рамках допомоги в оборонній сфері.

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