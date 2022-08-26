ЗСУ контролюють 45% території Донецької області — Кириленко

Збройні сили України контролюють 45% територій Донецької області. Зараз там мешкають близько 350 тисяч жителів, а три чверті від тієї кількості, що була до початку повномасштабного вторгнення РФ, — евакуйовано. Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На момент повномасштабного вторгнення на території Донецької області, підконтрольної українській владі, — це приблизно 2/3 території станом на 24 лютого — проживало 1 мільйон 670 тисяч населення. Наразі близько 350 тисяч мешканців залишилося на 45% контрольованої території», — повідомив Кириленко.



За його словами, окупанти захопили територію Маріуполя, Волновахи, частину Волноваського району.



«На 45% проживає близько 350 тисяч населення. Три чверті населення області — нагадаю, це найгустонаселеніша область України — евакуйована за весь період повномасштабної війни, тобто за пів року», — сказав Кириленко.



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