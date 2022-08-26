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Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ

26 августа 2022, 14:02

Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ

Перебита последняя, четвертая линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину. Об этом пишет российское издание «РИА новости» со ссылкой на информацию оккупантов региона.

Отмечается, что сейчас возможности поставлять электроэнергию с ЗАЭС на неоккупированную войсками РФ часть Украины нет, но при этом также сообщается, что ситуация на Запорожской АЭС «контролируемая», а вырабатываемая электроэнергия поступает на оккупированную российскими войсками украинскую территорию.

К тому же в министерстве обороны РФ ранее заявляли, что за сутки Запорожская АЭС из крупнокалиберных орудий была обстреляна дважды, в чем российские военные винят Украину. По данным минобороны РФ, обстрел АЭС велся с Днепропетровской области.

Напомним, что 25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач.

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