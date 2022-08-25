Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети

25 августа 2022, 19:36

Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети

25 августа впервые в истории Запорожская атомная электростанция была отключена от энергосети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области.

Также в области нет центрального водоснабжения и связи. По словам местных жителей, в области временно прекратилась подача электроэнергии, а после обесточивания необходимого оборудования начались проблемы с водоснабжением и связью.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что проблемы с поставкой электроэнергии в область начались после отключения ЗАЭС от сети, которое произошло из-за действий российских оккупантов.

«Относительно обесточивания Херсонской области! По официальной информации Энергоатома, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС была отключена (последняя четвертая) линия, питающая Херсонскую область. Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов», - написал Янушевич в Facebook.

Также Янушевич уточнил, что пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети уже ведутся.

Очевидцы сообщают, что по состоянию на 18:00, 25 августа, в некоторых населенных пунктах Херсонщины восстановлена подача электричества и воды.

Ранее сообщалось, что оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети.  Также известно, что оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск остались без электроэнергии. 

Еще по теме

Места
Херсонская область
Организации
запорожская АЭС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:36
Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети
18:52
Горит территория завода «Стирол» в Горловке
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:01
Оккупированный юг Украины почти полностью остался без электроэнергии
14:14
В Макеевке сократили подачу воды до одного раза в неделю
13:40
Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай
13:20
Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении
12:50
«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»
12:34
Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных
все новости
19:36
Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети
18:52
Горит территория завода «Стирол» в Горловке
18:34
Из-за обстрелов Орехова в Запорожье погиб 17-летний парень - ОВА
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:57
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
16:40
Украина вернула из РФ 53 ребенка — Верещук
16:31
Запорожская АЭС была отключена от сети впервые в истории — «Энергоатом»
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
16:04
ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:27
Экономика Украины может вырасти на 15,5% в 2023 году — правительство
все новости
ВИДЕО
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
25 августа, 16:57
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
25 августа, 16:06
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты