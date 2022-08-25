Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети

25 августа впервые в истории Запорожская атомная электростанция была отключена от энергосети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области.



Также в области нет центрального водоснабжения и связи. По словам местных жителей, в области временно прекратилась подача электроэнергии, а после обесточивания необходимого оборудования начались проблемы с водоснабжением и связью.



Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что проблемы с поставкой электроэнергии в область начались после отключения ЗАЭС от сети, которое произошло из-за действий российских оккупантов.



«Относительно обесточивания Херсонской области! По официальной информации Энергоатома, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС была отключена (последняя четвертая) линия, питающая Херсонскую область. Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов», - написал Янушевич в Facebook.



Также Янушевич уточнил, что пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети уже ведутся.



Очевидцы сообщают, что по состоянию на 18:00, 25 августа, в некоторых населенных пунктах Херсонщины восстановлена подача электричества и воды.

Ранее сообщалось, что оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети. Также известно, что оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск остались без электроэнергии.