Перебито останню лінію електропередач із Запорізької АЕС в Україну — російські ЗМІ

Перебито останню, четверту лінію електропередач із Запорізької АЕС в Україну. Про це пише російське видання «РІА Новини» з посиланням на інформацію окупантів регіону.



Зазначається, що зараз можливості постачати електроенергію із ЗАЕС на неокуповану військами РФ частину України немає, але при цьому також повідомляється, що ситуація на Запорізькій АЕС «контрольована», а електроенергія, що виробляється, надходить на окуповану російськими військами українську територію.

До того ж у міністерстві оборони РФ раніше заявляли, що за добу Запорізька АЕС з великокаліберних знарядь була обстріляна двічі, в чому російські військові звинувачують Україну. За даними міноборони РФ, обстріл АЕС проводився з Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що 25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 25 серпня повідомило, що всі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, незважаючи на відновлення лінії електропередач.