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МАГАТЭ: Все шесть блоков Запорожской АЭС отключены

25 августа 2022, 23:15

МАГАТЭ: Все шесть блоков Запорожской АЭС отключены

Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа. 

В сообщении также сказано об отсутствии информации о прямой причине отключения электроэнергии: если потеряно внешнее питание, у Запорожской АЭС, как и у других атомных электростанций во всем мире, все еще есть доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания.

«Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой», – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Гросси написал в своем Twitter, что Франция полностью мобилизована для поддержки усилий Агентства по направлению экстренной миссии экспертов на ЗАЭС.

Также 25 августа министерство обороны Великобритании в своем Twitter отметило, что оккупационные войска РФ установили бронетранспортеры в пределах 60 метров от пятого реактора ЗАЭС. В Минобороны полагают, что российские войска пытались скрыть транспортные средства, припарковав их под подвесными трубами. Также в ведомстве полагают, что, вероятно, РФ готова использовать в пропагандистских целях любую активность украинских военных вблизи ЗАЭС.

«Пока Россия продолжает военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для работы реактора, вероятно, останутся сбои в работе систем охлаждения реакторов, повреждение резервного электроснабжения или ошибки персонала, работающего под давлением», – отметили в министерстве.

Напомним, что 25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

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магатэ запорожская АЭС Минобороны Великобритании

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