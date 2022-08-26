Готовится эвакуация жителей еще в трех областях, кроме Донецкой — Верещук

В Украине проводится подготовка к обязательной эвакуации жителей части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



По ее словам, с начала августа из Донецкой области уже эвакуировано более 10 тысяч человек, среди которых треть дети. Также в числе эвакуированных — более тысячи маломобильных и людей пожилого возраста.



Верещук отметила, что в очереди на обязательную эвакуацию — три области.



«Харьковщина, Запорожчина, Николаевщина. Мы знаем, что некоторые части, я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации. И мы к ней уже готовимся», — сказала она.



Министр уточнила, что государство берет на себя обеспечение переселенцев жильем, а также финансовой поддержкой. Речь идет как минимум о зимних месяцах.

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