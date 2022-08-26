Готується евакуація мешканців ще у трьох областях, крім Донецької — Верещук

В Україні проводиться підготовка до обов'язкової евакуації мешканців частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



За її словами, з початку серпня з Донецької області вже евакуйовано понад 10 тисяч людей, серед яких третина дітей. Також серед евакуйованих — понад тисячу маломобільних та людей похилого віку.



Верещук зазначила, що у черзі на обов'язкову евакуацію — три області.



«Харківщина, Запоріжчина, Миколаївщина. Ми знаємо, що деякі частини, я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. І ми до неї вже готуємось», — сказала вона.



Міністерка уточнила, що держава бере на себе забезпечення переселенців житлом, а також фінансовою підтримкою. Йдеться як мінімум про зимові місяці.