Окупаційна влада на півдні змушує дітей вчитися за російськими стандартами і шантажує батьків

У Херсонській та Запорізькій областях російська окупаційна влада погрожує батькам відправити дітей до інтернатів за відмову записати дитину до місцевих шкіл. Про це написав
речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Twitter 26 серпня.
«На тлі опору Росія загрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправляти їхніх дітей до інтернатів, якщо вони не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб придушення», - йдеться у повідомленні.
Ніколенко закликав ЮНЕСКО терміново відреагувати на злочин, який вчиняє окупаційна влада.
Нагадаємо, що директор кримської школи Тетяна Мойсейченко ризикує залишитися без роботи
. Причиною звільнення став відеоролик, на якому хлопець і дівчина, переселенці з Маріуполя, привітали українців із Днем незалежності, а потім негативно висловилися про РФ та її президента. Підлітки є учнями школи №1 селища Чорноморське в окупованому Криму.