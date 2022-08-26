Окупаційна влада на півдні змушує дітей вчитися за російськими стандартами і шантажує батьків

26 серпня 2022, 18:01

Окупаційна влада на півдні змушує дітей вчитися за російськими стандартами і шантажує батьків

У Херсонській та Запорізькій областях російська окупаційна влада погрожує батькам відправити дітей до інтернатів за відмову записати дитину до місцевих шкіл. Про це написав речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Twitter 26 серпня.

«На тлі опору Росія загрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправляти їхніх дітей до інтернатів, якщо вони не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб придушення», - йдеться у повідомленні.

Ніколенко закликав ЮНЕСКО терміново відреагувати на злочин, який вчиняє окупаційна влада.
Нагадаємо, що директор кримської школи Тетяна Мойсейченко ризикує залишитися без роботи . Причиною звільнення став відеоролик, на якому хлопець і дівчина, переселенці з Маріуполя, привітали українців із Днем незалежності, а потім негативно висловилися про РФ та її президента. Підлітки є учнями школи №1 селища Чорноморське в окупованому Криму.

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