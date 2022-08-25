Мариупольские подростки в Крыму осудили российскую агрессию – из-за этого уволят директора их школы

Директор крымской школы Татьяна Моисейченко рискует остаться без работы. Причиной увольнения стал видеоролик, на котором парень и девушка из Мариуполя поздравили украинцев с Днем независимости, а после негативно высказались о РФ и ее президенте. Подростки являются учениками школы №1 поселка Черноморское.



Инцидент не остался без внимания сотрудников ФСБ РФ. Утром 25 августа в школе прошла внеплановая проверка, по результатам которой было решено уволить директора.



Местные СМИ пишут, что коллеги Моисейченко и родители учеников говорят о необходимости оставить женщину в должности директора. Неравнодушные жители Черноморского района аргументируют это тем, что инцидент произошел во время летних каникул.



Кроме того, утром 25 августа в социальных сетях появилось видео, на котором 15-летний ученик и его мама извиняются за оскорбительные высказывания. Мать и парень – переселенцы, покинувшие Мариуполь из-за обстрелов российских оккупационных войск.

Напомним, Украина провела уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате.