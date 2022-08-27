Под рухнувшей частью пятиэтажки в Бахмуте ищут человека

Бахмут после обстрела. Фото: ГСЧС

В Бахмуте проводят аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной в результате обстрелов со стороны российских оккупантов пятиэтажки. Возможно, под завалами находится человек. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Отмечается, что спасатели приступили к работам в 10:35.



«Разрушения произошли в результате обстрелов ориентировочно в 02:00 27 августа… От Главного управления привлечены 11 человек личного состава и две единицы техники. От органов местной власти — два человека и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.