Під частиною п'ятиповерхівки в Бахмуті шукають людину

Бахмут після обстрілу. Фото: ДСНС

У Бахмуті проводять аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу з боку російських окупантів п'ятиповерхівки. Можливо, під завалами перебуває людина. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



Зазначається, що рятувальники розпочали роботи о 10:35.



«Руйнування сталися в результаті обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня… Від Головного управління залучено 11 осіб особового складу та дві одиниці техніки. Від органів місцевої влади — дві особи та дві одиниці техніки», — повідомили у відомстві.