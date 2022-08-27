У Кабміні роз'яснили, як проходитиме обов'язкова евакуація із ще трьох областей

27 серпня 2022, 20:43

У Кабміні роз'яснили, як проходитиме обов'язкова евакуація із ще трьох областей

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук роз'яснила, як відбуватиметься обов'язкова евакуація у Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях. Про це вона розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Вона наголосила, що обов'язкова евакуація може бути проведена лише з окремих районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

«Я ще раз повторю, не йдеться про евакуацію всіх з цих областей, а лише про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані, і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілу російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВА листа, і лише на підставі таких листів ми прийматимемо рішення про евакуацію із зазначених районів», — зазначила Верещук.

Віце-прем'єр повідомила, що за прогнозами, евакуювати доведеться щонайменше 500 тисяч людей.

«Тобто півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей до центру та на захід уже цієї осені чи взимку», — уточнила вона.

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