ФСБ РФ утверждает, что в убийстве Дугиной замешан еще один человек из Украины

ФСБ РФ утверждает, что в убийстве Дарьи Дугиной замешан еще один человек из Украины. Речь о 44-летнем гражданине Украины Богдане Цыганенко, который, якобы, по версии следствия, обеспечил Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также помог собрать ей самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы. Об этом сообщает российское СМИ РИА Новости, со ссылкой на информацию Центра общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

По данным ФСБ, Богдан Цыганенко прибыл в Россию через Эстонию 30 июля, а покинул территорию РФ за день до совершения подрыва Дугиной.

Напомним, взрыв в автомобиле Джип Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога Путина» Александра Дугина. Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.



Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.



Российская ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк позже заявил, комментируя обвинения, что Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери Александра Дугина Дарьи, поскольку не является террористическим государством.