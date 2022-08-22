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ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной

22 августа 2022, 14:18

ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной

Российская ФСБ обвинило украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Утверждается, что исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Павловна Вовк 1979 года рождения.

В ФСБ рассказали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 2010 года рождения.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — заявили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за Дугиной использовалась машина Mini Cooper.

«При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP. «Материалы расследования переданы в Следственный комитет», — добавили в ФСБ.

В ночь на воскресенье, 21 августа, публицист Александр Дугин и его дочь Дарья возвращались с подмосковного фестиваля «Традиция». В момент взрыва в машине находилась только Дарья, она погибла на месте. Знакомые Дугина рассказали СМИ, что в машине должен был ехать и он сам, однако Дугин-старший в последний момент решил поехать в другом автомобиле.

Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.

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