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Украинские власти отрицают причастность к подрыву дочери Дугина

21 августа 2022, 13:00

Украинские власти отрицают причастность к подрыву дочери Дугина

Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери Александра Дугина Дарьи, поскольку не является террористическим государством. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Ко вчерашнему подрыву Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Россия, а тем более не террористическое государство», — заявил Подоляк.

Он отметил, что Россия умышленно нагнетает истерию на фоне этого убийства, чтобы начать явную мобилизацию, а не скрытую.

Также Подоляк предположил, что в России различные политические группировки перераспределяют внутреннее идеологическое пространство и воюют между собой.

Ранее московские пропагандисты потребовали нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Они намекают, что Украина виновна в убийстве Дугиной.

Напомним, взрыв в автомобиле Джип Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога Путина» Александра Дугина. Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.

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