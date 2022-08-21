Украинские власти отрицают причастность к подрыву дочери Дугина

Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери Александра Дугина Дарьи, поскольку не является террористическим государством. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



«Ко вчерашнему подрыву Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Россия, а тем более не террористическое государство», — заявил Подоляк.



Он отметил, что Россия умышленно нагнетает истерию на фоне этого убийства, чтобы начать явную мобилизацию, а не скрытую.



Также Подоляк предположил, что в России различные политические группировки перераспределяют внутреннее идеологическое пространство и воюют между собой.



Ранее московские пропагандисты потребовали нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Они намекают, что Украина виновна в убийстве Дугиной.

Напомним, взрыв в автомобиле Джип Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога Путина» Александра Дугина. Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.