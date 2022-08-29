ФСБ РФ стверджує, що у вбивстві Дугіної замішана ще одна людина з України

ФСБ РФ стверджує, що у вбивстві Дарії Дугіної замішана ще одна людина з України. Йдеться про 44-річного громадянина України Богдана Циганенка, який, нібито, за версією слідства, забезпечив Наталію Вовк підробленими автомобільними номерами та документами, а також допоміг зібрати їй саморобну бомбу в орендованому гаражі на південному заході Москви. Про це повідомляє російське ЗМІ РІА Новини з посиланням на інформацію Центру громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ.

За даними ФСБ, Богдан Циганенко прибув у Росію через Естонію 30 липня, а залишив територію РФ за день до підриву Дугіної.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Джип Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала в машині та загинула на місці. Авто вибухнуло під час руху.



Олександр Дугін відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька і була його найближчою соратницею.



Російська ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві Дарії Дугіної у Підмосков'ї. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пізніше заявив, коментуючи звинувачення, що Україна не має жодного відношення до вбивства дочки Олександра Дугіна Дар'ї, оскільки не є терористичною державою.