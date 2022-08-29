WSJ: Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится 4 дня

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС начнется 31 августа и продлится 4 дня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ украинского правительства.



Сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.



В состав делегации вошли 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач.



Днем 26 августа сообщалось о том, что перебита последняя, четвертая линия электропередач с ЗАЭС в Украину.