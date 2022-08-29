WSJ: Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС розпочнеться 31 серпня та триватиме 4 дні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на внутрішній документ українського уряду.



Сьогодні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив , що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію за кілька днів.



До складу делегації увійшли 13 експертів із переважно нейтральних країн.

25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.



Міжнародне агентство з атомної енергії увечері 25 серпня повідомило , що всі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, незважаючи на відновлення лінії електропередач.



Вдень 26 серпня повідомлялося про те, що перебито останню, четверту лінію електропередач із ЗАЕС в Україну.