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Штурмы оккупантов на Донетчине были безуспешными — Генштаб

30 августа 2022, 09:59

Штурмы оккупантов на Донетчине были безуспешными — Генштаб

Российские войска пытались наступать в районах Бахмута, Авдеевки и еще ряда населенных пунктов. Штурмы были безуспешными. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении подразделения оккупантов продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Великой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного. Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими военными. Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков — успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки. Противник нанес авиационные удары в районах Соледара и Кодемы, а также ракетный удар возле Константиновки. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы — получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки — успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опытного.

На Новопавловском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

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