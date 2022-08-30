Штурми окупантів на Донеччині були безуспішними — Генштаб

Російські війська намагалися наступати в районах Бахмута, Авдіївки та ще низки населених пунктів. Штурми були безуспішними. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.



На Слов'янському напрямку підрозділи окупантів продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню недалеко від Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного. Противник намагався вести повітряну розвідку БПЛА у районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими військовими. Підрозділи противника зробили спробу ведення штурмових дій у напрямі Шнурків — успіху не мали, відійшли.



На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам'янського та Слов'янська. Нанесли авіаудари біля Григорівки та Пришибу.



На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії недалеко від Соледара, Долини, Зайцева та Білогорівки. Противник завдав авіаційних ударів у районах Соледара та Кодеми, а також ракетного удару біля Костянтинівки. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцева, Шумів та Кодеми — отримали відсіч і відступили.



На Авдіївському напрямку тривають артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Першотравневе, Авдіївка, Мар'їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненького. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар'їнки та Новомихайлівки – успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.



На Новопавлівському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.



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