15 років в'язниці загрожує трьом екс-поліцейським Маріуполя

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила трьох колишніх поліцейських Маріуполя про підозру в колабораційній діяльності. Про це повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook.



Слідчі встановили, що після окупації Маріуполя троє поліцейських змінили присягу та стали добровільно допомагати окупантам. У колабораційній діяльності підозрюють:

- начальника сектору одного із відділів Маріупольського районного управління поліції;

- поліцейського Волноваського районного відділу поліції;

- старшого інспектора з внутрішніх розслідувань сектору кадрового забезпечення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Донецької області.



Ці люди у липні обійняли посади «інспекторів відділу державної автоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Маріуполь управління Державтоінспекції міністерства внутрішніх справ ДНР».



Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.