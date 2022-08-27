Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять

В оккупированном Мелекино. Фото: Мариупольского горсовета

Оккупанты организовали в захваченном Мелекино под Мариуполем лагерь военизированного движения «Юнармия» группировки «ДНР». Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



По информации горсовета, детей в лагере учат стрелять. Также проводятся занятия по «патриотическому воспитанию».

На сепаратистских ресурсах сообщают о деятельности лагеря. В частности, отмечается, что проводятся военно-спортивные сборы, где детей учат обращению с оружием: собирать и разбирать его. Есть также уроки стрельбы и разминирования. Кроме того, проводятся занятия по физподготовке участников лагеря, их учат обращаться с парашютом и рисовать пропагандистские стенгазеты.



Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе оккупанты привлекли девять подростков в военизированное движение «Молодая гвардия — Юнармия» группировки «ДНР».

Группировка «ДНР» создала движение «Молодая Гвардия — Юнармия» в 2019 году, куда зачисляет людей возрастом от 8 до 35 лет. Ее возглавил заместитель главы департамента патриотического воспитания так называемого «министерства молодежи, спорта и туризма» Виктор Пудак.



В России с 2016 года действует движение «Юнармия», созданное по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента Владимира Путина. В «Юнармии» заявляют, что в их рядах насчитывается более 380 тысяч участников.