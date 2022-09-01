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СМИ показало методичку, по которой россияне готовят «референдум» в оккупации

01 сентября 2022, 00:09

СМИ показало методичку, по которой россияне готовят «референдум» в оккупации

На оккупированных территориях Украины готовятся к незаконному «референдуму» об их присоединении к России. Издание The Insider пишет, что располагает данными правительственного проекта РФ. При этом в Кремле открыто признают: решать судьбу украинцев и их территории будут ЦИК России и Беларуси.

Из документов, изученных The Insider, не ясно, будет ли Россия претендовать в сентябре на аннексию оккупированных территорий за пределами Донецкой и Луганской областей, например, в Запорожье и Херсонской области.

Документы, полученные изданием, свидетельствуют о том, что уже в сентябре все должно быть готово к «референдуму», которая якобы должна придать легитимность аннексии. Хотя конкретная дата еще не утверждена. Несмотря на то, что в стратегии открытым текстом не говорится, что результаты «референдума» будут фальсифицироваться, российские власти уже определились с итогами: голосов «за» присоединение должно быть столько, чтобы это составляло абсолютное большинство от избирателей Донецкой и Луганской областей (то есть в случае, например, с Донецкой — 1,2 миллиона человек).

В стратегии прописано голосование в автобусах и палатках. Требования к участковым комиссиям в условиях военного времени тоже минимальные — достаточно иметь ноутбук и принтер.

Но главная проблема — даже не отсутствие помещений и оснащения, а отсутствие людей. В одной только Донецкой области предстоит собрать 44 территориальных комиссии и 850 участковых комиссий. Это и в мирное время задача не из легких, а в военное — и вовсе невыполнимая, — отмечает издание.

В Кремле понимают, что украинцев, желающих участвовать в организации такого «референдум», они в достаточном количестве не найдут, поэтому решили собирать комиссии УИКов и ТИКов из российских «гастролеров». Для этого оккупированные территории поделили на участки и распределили их между российскими регионами. К примеру, Москва отвечает за Донецк, Петербург — за Мариуполь и так далее. При этом российский ЦИК делегирует руководителей региональных избирательных комиссий, которые станут главами ТИКов украинской территории.

Поскольку даже с учетом всех фальсификаций надежды на хороший исход голосования у Кремля нет, основную ставку делают на голосование беженцев, находящихся на территориях России и Беларуси.

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