ЗМІ показало методичку, за якою росіяни готують «референдум» в окупації

01 вересня 2022, 00:09

ЗМІ показало методичку, за якою росіяни готують «референдум» в окупації

На окупованих територіях України готуються до незаконного «референдуму» про їхнє приєднання до Росії. Видання The Insider пише, що має у своєму розпорядженні дані урядового проекту РФ. При цьому в Кремлі відкрито визнають: вирішуватиме долю українців та їх території будуть ЦВК Росії та Білорусі.

З документів, вивчених The Insider, не ясно, чи Росія претендуватиме у вересні на анексію окупованих територій за межами Донецької та Луганської областей, наприклад, у Запоріжжі та Херсонській області.

Документи, отримані виданням, свідчать про те, що вже у вересні все має бути готовим до «референдуму», який нібито має надати легітимності анексії. Хоча конкретну дату ще не затверджено. Незважаючи на те, що у стратегії відкритим текстом не говориться, що результати «референдуму» фальсифікуватимуться, російська влада вже визначилася з підсумками: голосів «за» приєднання має бути стільки, щоб це становило абсолютну більшість від виборців Донецької та Луганської областей (тобто у випадку, наприклад, із Донецькою — 1,2 мільйона осіб).

У стратегії прописано голосування в автобусах та наметах. Вимоги до дільничних комісія в умовах воєнного часу теж мінімальні — достатньо мати ноутбук та принтер.

Але головна проблема — навіть не відсутність приміщень та обладнання, а відсутність людей. В одній тільки Донецькій області належить зібрати 44 територіальні комісії та 850 дільничних комісій. Це й у мирний час завдання не з легких, а у військовий — і зовсім нездійсненне, — зазначає видання.

У Кремлі розуміють, що українців, які бажають брати участь в організації такого «референдуму», вони в достатній кількості не знайдуть, тому вирішили збирати комісії УВК та ТВК з російських «гастролерів». Для цього окуповані території поділили на ділянки та розподілили їх між російськими регіонами. Наприклад, Москва відповідає за Донецьк, Петербург - за Маріуполь і таке інше. При цьому російська ЦВК делегує керівників регіональних виборчих комісій, які стануть головами ТВК української території.

Оскільки навіть з урахуванням усіх фальсифікацій надії на добрий результат голосування Кремль не має, основну ставку роблять на голосування біженців, що знаходяться на територіях Росії та Білорусі.

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