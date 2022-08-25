Байден и Зеленский обсудят по телефону поставки американского оружия и «референдумы» — CNN

В четверг, 25 августа, президент США Джо Байден намерен позвонит Владимиру Зеленскому. Стороны обсудят новую информацию о «референдумах» на оккупированных территориях и ход поставок Украине американского вооружения. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.



Он отметил, что у Байдена нет планов посетить Киев, однако «если поездка имеет смысл», она будет рассмотрена.



Кирби подчеркнул, что США будут продолжать сплачивать свободный мир и поощрять союзников и партнеров поддерживать Украину, а разговор между Байденом и Зеленским подтвердит эти обязательства.



По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.



«Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными», — подчеркнул Кирби.



При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на «референдумы».

Российские СМИ со ссылкой на свои источники в администрации президента пишут, что «референдумы» на захваченных Россией территориях скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября.