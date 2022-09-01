Оккупанты вели наступление у Водяного, но были отброшены — Генштаб

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты в Донецкой области. ВСУ отбрасывают противника. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушеваха. Вели воздушную разведку с применением БПЛА.



На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.



На Краматорском направлении российская армия из ствольной и реактивной артиллерии обстреливает районы населенных пунктов Райгородок, Берестовое, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дылеевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.



На Авдеевском направлении армия РФ совершала обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.



На Новопавловском направлении россияне ведут обстрелы позиций украинских войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанесли авиационный удар в районе Марьинки. Вели наступательный бой в районе населенного пункта Водяное — успеха не имели.



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