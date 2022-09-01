Окупанти вели наступ у Водяного, але були відкинуті — Генштаб

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. ЗСУ відкидають супротивника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.



На Слов'янському напрямку окупанти вели обстріл з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вели повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.



На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне становище, активно веде повітряну розвідку.



На Краматорському напрямку російська армія зі ствольної та реактивної артилерії обстрілює райони населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Пискунівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Сіверськ.



На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.



На Авдіївському напрямку армія РФ здійснювала обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Завдала авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.



На Новопавлівському напрямку росіяни обстрілюють позиції українських військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдали авіаційного удару в районі Мар'їнки. Вели наступальний бій у районі населеного пункту Водяне — успіху не мали.



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