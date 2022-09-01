Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса

Войска России за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Оккупанты атаковали города Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк, пгт Северное и Южное, села Орловку, Максимилиановку, Георгиевку, Раздольное, Первомайское, Воскресенское, Карловку. Били из артиллерии, реактивных систем «Град», «Ураган».



Полицейские сообщают, что всего было зафиксировано 17 ударов армии РФ по Донбассу.

Уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов - 8 жилых домов, гараж, автомобили, также было зафиксировано попадание снаряда в район водохранилища.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 295 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 700 человек, среди них 2122 – дети, 561 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области из-за обстрелов погибли пять мирных жителей.