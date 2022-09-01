Війська РФ тепер хочуть захопити Донецьку область до 15 вересня — Генштаб

01 вересня 2022, 16:58

Війська РФ тепер хочуть захопити Донецьку область до 15 вересня — Генштаб

Російські війська скоригували плани щодо захоплення Донецької області та пересунули крайній термін на 15 вересня. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу», — перелічив Громов.

За його словами, російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня.

Раніше російські окупанти планували захопити всю Донецьку область до кінця серпня, проте їм це не вдалося.

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