«ЛНР» выманивает мужчин на улицу и забирает на фронт

В оккупированной части Луганской области фиксируются новые факты принудительной мобилизации. Отлавливать мужчин становится все труднее, поэтому патрули из «военкоматов ЛНР» караулят своих жертв у подъездов или вламываются в квартиры по наводке «неравнодушных» граждан. В то же время, российские СМИ и группировка «ЛНР» эту информацию называют выдумкой украинских спецслужб. Что происходит на самом деле — в материале «Новостей Донбасса».



В сети последние несколько недель стали чаще появляться видео и фото из Луганска и других городов области, на которых видно, как люди в военной форме ходят по домам и по улицам, отлавливая мужчин.



После огласки ряда подобных случаев группировка «ЛНР» впервые отреагировала на факты насильственной мобилизации. Там заявили, что, мол, никакого призыва сейчас не проводят. А в российских СМИ рассказали, что количество мужчин в городах Луганщины вовсе не уменьшилось.



Мужчин в городах на самом деле стало заметно меньше



Однако, по словам сооснователя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского, в городах оккупированной Луганской области мужчин стало заметно меньше. Настолько, что существуют проблемы даже с нехваткой работников критической инфраструктуры.



«На многих шахтах, которые еще остались работать — там уже женщины работают на мужских должностях. Там немного увеличены зарплаты, потому что есть нехватка мужчин. То есть ресурс уже практически исчерпан, да. И мы даже не представляли, насколько исчерпан», — пояснил «Новостям Донбасса» правозащитник.



Что мужчин на улицах действительно мало, подтверждает и тот факт, что группировка «ЛНР» вынуждена прибегать к обману и уловкам, чтобы собрать очередных «призывников». Так, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, они предлагают малообеспеченным и социально незащищенным людям за небольшое денежное вознаграждение или еду передавать информацию о мужчинах, которые прячутся от призыва.



«Задачи стоят те же: набрать максимальное количество мужчин из тех, которые остались. Этих мужчин можно не считать. В официальную статистику потерь российской армии они могут не попадать», — отметил глава Луганской ОВА.



Гайдай добавил, что уже не смотрят и на диагнозы в медкарте. Об этом говорится не только с украинской стороны. Так, боевик «ЛНР» Андрей Мороз написал статью на эту тему.



«Мы уже воюем плохо подготовленными или вообще не подготовленными людьми типа донецких и луганских "мобилизованных" и всякого рода "добровольцами", которых толком никто не обучает работе с тяжелым вооружением. Мы уже воюем больными, возрастными, выздоравливающими ранеными, кем угодно, кого на улице поймают», — подчеркивается в статье.



Насильственный призыв будет продолжаться



Павел Лисянский уверен, что насильственный призыв будет продолжаться, ведь живой силы российской стороне не достает, а мобилизацию в РФ пока объявлять не спешат. В день забирают от 20 до 50 человек, и отправляют их на фронт.



«Мы думаем, что министерство обороны Российской Федерации не может выполнить те поставленные задачи, которые спущены, ставки этого Путина. И, соответственно, они все это компенсируют за счет жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Потому что на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей — фактически, это территория беззакония», — сказал правозащитник.



Украинские власти происходящее считают военным преступлением против человечности с признаками геноцида. Генеральная прокуратура Украины ведет соответствующее производство. А на сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий есть страница, где можно сообщить о таких случаях.



Доказать в украинском суде свою невиновность — крайне сложно



В то же время, насильственно мобилизованным группировками «ЛНР» и «ДНР» гражданам Украины доказать в украинском суде свою невиновность очень трудно, отмечает Павел Лисянский. На данный момент нет ни единого оправдательного приговора по таким случаям, чего не скажешь про обвинительные.



«Как доказать тому человеку, который хочет, — что он принудительно мобилизован? Пока механизма нет. И прецедента я не знаю, в праве, в Украине, чтобы кто-то был признан принудительно мобилизованным. Получается, это просто как агитация. Получается, жертв принудительной мобилизации на сегодняшний день в Украине нет. Вопрос: как такое может быть в принципе?», — говорит Лисянский.



Сколько людей в ОРДЛО оккупационные «власти» насильственно мобилизовали с 20 февраля — даты начала первой волны — точно неизвестно. По данным «Восточной правозащитной группы», речь идет о более чем 100 тысячах человек. Из них, как сообщается, уже более 20 тысяч погибли.