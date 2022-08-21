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Луганские «мобилизованные» отказываются воевать за «ДНР»

21 августа 2022, 14:07

Луганские «мобилизованные» отказываются воевать за «ДНР»

Оккупанты испытывают трудности с проведением «скрытой мобилизации» в Луганской области из-за больших потерь и того, что местные жители отказываются воевать на территории Донецкой области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что существует условное разделение между вооруженными формированиями на «донецких» и «луганских». Последние считают, что за так называемую «ДНР» должны воевать «донецкие». А их «военный долг» уже исполнен. Ранее боевики ОРДО устроили бунт с аналогичной мотивацией и отказались воевать за «ЛНР».

Другая причина массовых отказов это значительные потери. Мобилизованные с оккупированных территорий Донбасса убедились, что Россия использует их как «пушечное мясо». Их отправляют на передовую для раскрытия украинских позиций. Штурмовики русской армии следуют за ними. При этом, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают гораздо меньшие компенсации, чем за гибель российского солдата.

«Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление», сказано в сообщении.

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