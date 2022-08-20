«ЛНР» уверяет, что не проводит мобилизацию мужчин

Группировка «ЛНР» не проводит мобилизацию мужчин призывного возраста на подконтрольной ей территории. Об этом заявил заместитель «военного комиссара ЛНР» Алексей Курченко, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Он утверждает, что «появляющиеся в интернете видео и информационные сообщения о якобы проводимой принудительной мобилизации являются постановкой и фальсификацией, проводимой противником с целью дестабилизации обстановки».



Курченко заявил, что якобы «в настоящее время военные комиссариаты продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая прием на службу граждан, добровольно изъявивших желание стать в строй народной милиции ЛНР».



Он утверждает, что поступившим на «службу» выделяется денежное довольствие от 176 тысяч рублей для рядовых и выше, всем «военнослужащим» присваивается статус «участника боевых действий».

В то же время, на оккупированной войсками РФ территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация граждан на войну против Украины.

Так, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на оккупированной части Луганщины почти не осталось мужчин, «ЛНР» мобилизует работников даже с объектов критической инфраструктуры, а также забирают уже мужчин с хроническими заболеваниями.

В соцсетях появилось видео, как в Луганске оккупанты поймали мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада.