«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт

02 вересня 2022, 12:25

«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт

На окупованій частині Луганської області фіксуються нові факти примусової мобілізації. Відловлювати чоловіків стає все важче, тому патрулі з «військкоматів ЛНР» чатують на своїх жертв біля під'їздів або вламуються до квартир з наведення «небайдужих» громадян. Водночас російські ЗМІ та угруповання «ЛНР» цю інформацію називають вигадкою українських спецслужб. Що відбувається насправді — у матеріалі «Новин Донбасу».

У мережі останні кілька тижнів стали частіше з'являтися відео та фото з Луганська та інших міст області, на яких видно, як люди у військовій формі ходять по будинках та вулицями, відловлюючи чоловіків.

Після розголосу низки подібних випадків угруповання «ЛНР» уперше відреагувало на факти насильницької мобілізації. Там заявили, що, мовляв, жодного призову наразі не проводять. А у російських ЗМІ розповіли, що кількість чоловіків у містах Луганщини зовсім не зменшилась.

Чоловіків у містах стало насправді помітно менше

Проте, за словами співзасновника Східної правозахисної групи Павла Лисянського, у містах окупованої Луганської області чоловіків помітно поменшало. Настільки, що існують проблеми навіть із нестачею працівників критичної інфраструктури.

«На багатьох шахтах, які ще залишилися працювати, там вже жінки працюють на чоловічих посадах. Там трохи збільшено зарплати, бо є брак чоловіків. Тобто, ресурс вже практично вичерпаний, так. І ми навіть не уявляли, наскільки вичерпаний», — пояснив «Новинам Донбасу» правозахисник.

Що чоловіків на вулицях справді мало, підтверджує і той факт, що угруповання «ЛНР» змушене вдаватися до обману та хитрощів, щоб зібрати чергових «призовників». Так, за словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, вони пропонують малозабезпеченим та соціально незахищеним людям за невелику грошову винагороду чи їжу передавати інформацію про чоловіків, які ховаються від призову.

«Завдання стоять ті самі: набрати максимальну кількість чоловіків із тих, що залишилися. Цих чоловіків можна не рахувати. В офіційну статистику втрат російської армії вони можуть не потрапляти», — зазначив голова Луганської ОВА.

Гайдай додав, що вже не дивляться й на діагнози у медкарті. Про це йдеться не лише з українського боку. Так, бойовик «ЛНР» Андрій Мороз написав статтю на цю тему.

«Ми вже воюємо погано підготовленими або взагалі не підготовленими людьми на кшталт донецьких та луганських "мобілізованих" і всякого роду "добровольцями", яких до ладу ніхто не навчає роботи з важким озброєнням. Ми вже воюємо хворими, віковими, пораненими, які одужують, ким завгодно, кого на вулиці спіймають», — наголошується у статті.

Насильницький призов триватиме

Павло Лисянський упевнений, що насильницький призов триватиме, адже живої сили російській стороні не дістає, а мобілізацію у РФ поки що оголошувати не поспішають. На день забирають від 20 до 50 осіб, і відправляють їх на фронт.

«Ми думаємо, що міністерство оборони Російської Федерації не може виконати ті поставлені завдання, спущені, ставки цього Путіна. І відповідно вони все це компенсують мешканцями окремих районів Донецької та Луганської областей. Тому що на окупованій території Луганської та Донецької областей — фактично це територія беззаконня», — сказав правозахисник.

Українська влада те, що відбувається, вважає воєнним злочином проти людяності з ознаками геноциду. Генеральна прокуратура України веде відповідне провадження. А на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій є сторінка, де можна повідомити про такі випадки.

Довести в українському суді свою невинність — дуже складно

Водночас насильно мобілізованим угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» громадянам України довести в українському суді свою невинність дуже важко, зазначає Павло Лисянський. На цей час немає жодного виправдувального вироку з таких випадків, чого не скажеш про звинувачувальні.

«Як довести тій людині, яка хоче, що вона примусово мобілізована? Поки що механізму немає. І прецеденту я не знаю, у праві, в Україні, щоби хтось був визнаний примусово мобілізованим. Виходить, це просто як агітація. Виходить, що жертв примусової мобілізації на сьогодні в Україні немає. Питання: як таке може бути в принципі?», — каже Лисянський.

Скільки людей в ОРДЛО окупаційна «влада» насильно мобілізувала з 20 лютого — дати початку першої хвилі — достеменно невідомо. За даними «Східної правозахисної групи», йдеться про більш ніж 100 тисяч людей. З них, як повідомляється, вже понад 20 тисяч загинули.

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