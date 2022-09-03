Взрыв в Чернигове: Президент призвал не допускать возможность срабатывания боевого оружия в общественных местах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти и правоохранителей следить за тем, чтобы исключить срабатывание боевого оружия в общественных местах.



«К сожалению, сегодня произошло абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации», — сказал Зеленский в видеообращении в субботу.



«Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут», — подчеркнул президент.



Зеленский призывал «представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось».

В субботу, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов сдетонировал снаряд. Травмированы четверо детей и четверо взрослых. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.