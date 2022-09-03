Вибух у Чернігові: Президент закликав не допускати можливості спрацювання бойової зброї у громадських місцях

03 вересня 2022, 22:10

Вибух у Чернігові: Президент закликав не допускати можливості спрацювання бойової зброї у громадських місцях

Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу та правоохоронців стежити за тим, щоб виключити спрацювання бойової зброї у громадських місцях.

«На жаль, сьогодні сталася абсолютно неприпустима подія у місті Чернігів. Вдень на публічному заході у центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих — діти. Маленький хлопчик зараз перебуває у тяжкому стані у реанімації», — сказав Зеленський у відеозверненні у суботу.

«Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть», — наголосив президент.

Зеленський закликав «представників місцевої влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося».

У суботу, 3 вересня, у Чернігові під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. Травмовано четверо дітей та четверо дорослих. Одна дитина перебуває у лікарні у тяжкому стані.

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