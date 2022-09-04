ЗСУ відбили наступ російських військ — зведення Генштабу

ЗСУ успішно відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Зазначається, що підрозділи сил оборони утримують позиції і не дають російським військам просуватися вглиб території України.



Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю за територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.



Продовжуються наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямах. Противник продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.



Минулої доби противник завдав понад 10 ракетних і понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала громадянська інфраструктура у районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір'я. Триває загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури по всій території України.



Через відсутність високоточної зброї російські війська частіше стали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Територією України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла мети. На озброєнні окупантів знаходиться кілька тисяч подібних ракет, але більшість із них непридатні до застосування.



Російські війська здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

- на Сіверському напрямку — населених пунктів Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівці у Сумській областях;

- на Харківському напрямку — Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка;

- на Слов'янському напрямку — Богородичне, Долина, Краснопілля;

- на Краматорському напрямку — Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар'ївка, Веселе;

- на Бахмутському напрямку — Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка;

- на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

- на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, робив обстріл районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

- на Запорізькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогір'я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

- на Южнобузькому напрямку противник робив обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ;

- на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.



Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 6 ударів, спрямованих на поразку живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об'єктів логістичного забезпечення супротивника. Інформація про втрати уточнюється.



Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Внаслідок вогневого впливу минулої доби завдано поразки за російським пунктом управління, районами зосередження бойової техніки та особовим складом танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк», станцію радіоелектронної боротьби «Житель» та велику кількість живої сили окупантів.