Оккупанты обстреляли два района Харькова

Вечером в воскресенье российские силы обстреляли два района Харькова. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По его информации, «прилеты» были зафиксированы в Холодногорском и Новобаварском районах города, где пострадал частный сектор.



«Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Двое пострадавших в Новобаварском районе», — написал Терехов.



Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.