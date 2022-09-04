Окупанти обстріляли два райони Харкова

Увечері в неділю російські сили обстріляли два райони Харкова. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його інформацією, «прильоти» було зафіксовано у Холодногірському та Новобаварському районах міста, де постраждав приватний сектор.
«Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік. Двоє постраждалих у Новобаварському районі», — написав Терехов.
Відомості про постраждалих та руйнування уточнюються.
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