Зеленський розповів про звільнення трьох населених пунктів на сході та півдні країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні українським військовим вдалося звільнити три населені пункти та просунутися на одному з напрямків фронту. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 вересня.



«Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямів, керівник розвідки. Хороші були доповіді», — розповів президент.



Він подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які звільнили сьогодні населений пункт на Донеччині.



«54-та бригада на напрямі Лисичанськ-Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулась уперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон — завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави», — зазначив Зеленський.





Раніше повідомлялося, що у неділю, 4 вересня, українські військові звільнили село Озерне Донецької області та селище Високопілля на Херсонщині.