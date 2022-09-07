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В «ДНР» считают, что к «атаке» на донецкий пивзавод причастны французы

07 сентября 2022, 21:15

В «ДНР» считают, что к «атаке» на донецкий пивзавод причастны французы

В группировке «ДНР» заявили, что нашли на территории донецкого пивзавода, на котором в августе произошел масштабный пожар, снаряд с маркировкой на французском языке.

По мнению бывшего военнослужащего Франции Адриана Боке, снаряд с маркировкой на французском языке «доказывает причастность Франции».

Он также заявил, что после инцидента на пивзаводе произошло заражение двух городских водоемов.

Боке неоднократно заявлял в СМИ о том, что он является свидетелем «преступлений» украинской армии и военнослужащих полка «Азов». Он утверждает, что был свидетелем преступлений в Буче, однако по его версии, эти преступления совершали не российские, а украинские военные. Проект StopFake еще в мае проверил истории Боке на достоверность и посвятил ему отдельный материал. 

«С середины по конец апреля 2022 года, когда он мог посещать Украину, в Буче уже не происходили военные действия, там не было ни раненных, ни тем более не было взятых в плен российских военных. Буча была оккупирована российскими войсками с конца февраля по 1 апреля. Уже 1 апреля вечером было опубликовано первое видео с мертвыми телами на улицах города. То есть, Адриан Боке никаким образом не мог находится в Буче и наблюдать «неонацистов, которые совершали военные преступления», - пишет издание. 

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