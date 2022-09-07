У «ДНР» вважають, що до «атаки» на донецький пивзавод причетні французи

У угрупуванні «ДНР» заявили, що знайшли на території донецького пивзаводу, на якому в серпні сталася масштабна пожежа , снаряд із маркуванням французькою мовою.



На думку колишнього військовослужбовця Франції Адріана Боке, снаряд із маркуванням французькою мовою «доводить причетність Франції».



Він також заявив, що після інциденту на пивзаводі сталося зараження двох міських водойм.



Боке неодноразово заявляв у ЗМІ про те, що він є свідком «злочинів» української армії та військовослужбовців полку «Азов». Він стверджує, що був свідком злочинів у Бучі, проте, за його версією, ці злочини чинили не російські, а українські військові. Проект StopFake ще у травні перевірив історії Боке на достовірність та присвятив йому окремий матеріал.



«З середини до кінця квітня 2022 року, коли він міг відвідувати Україну, у Бучі вже не відбувалися військові дії, там не було ані поранених, ані тим більше не взятих у полон російських військових. Буча була окупована російськими військами з кінця лютого до 1 квітня. Вже 1 квітня ввечері було опубліковано перше відео із мертвими тілами на вулицях міста. Тобто Адріан Боке жодним чином не міг перебувати в Бучі і спостерігати «неонацистів, які чинили військові злочини», - пише видання.