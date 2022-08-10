В Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака

Пожар на пивзаводе в Донецке. Фото: «Типичный Донецк»

Пользователи соцсетей сообщают о попадании снарядов на территорию пивоваренного завода в оккупированном Донецке. В сети появились видео масштабного пожара.



Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что произошла утечка аммиака. Зона поражения составляет два километра. Местным жителям рекомендуют не находиться на улице и не открывать окна.

Предприятие возобновило деятельность в марте 2017 года под руководством группировки «ДНР». Его открыли на производственных мощностях пивоваренного завода «Сармат». Работало ли производство в последнее время, неизвестно.



Завод расположен по проспекту Ильича, 106 в Калининском районе Донецка.