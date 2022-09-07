Россия выдала тело британца Пола Ури со следами пыток – омбудсмен

Спустя полтора месяца переговоров Россия вернула тело британского волонтера Пола Ури, сообщает в своем Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Еще в июле оккупанты говорили о том, что Ури умер в результате «болезни и стресса». Однако 7 сентября Россия вернула тело волонтера со следами пыток, многочисленными порезами, отсутствующими частями тела. Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза.

Пол Ури

«Как Омбудсман, я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», – уточнил Лубинец.



Лубинец уверен, что убийство Ури через пытки – это «военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством в трибунале для Путина».

В июле на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области скончался пленный британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури.



Британец попал в плен «ДНР» в апреле. Группировка его обвиняла в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.