Росія видала тіло британця Пола Урі зі слідами тортур – омбудсмен

Через півтора місяці переговорів Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі, повідомляє у своєму Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Ще в липні окупанти говорили про те, що Урі помер унаслідок «хвороби та стресу». Однак 7 вересня Росія повернула тіло волонтера зі слідами тортур, численними порізами, відсутніми частинами тіла. Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза.

Пол Урі

«Як Омбудсман, я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається», – уточнив Лубинець.



Лубинець упевнений, що вбивство Урі через тортури – це «воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для Путіна».

У липні на підконтрольномій угрупуванню «ДНР» частині Донецької області помер полонений британець Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі.



Британець потрапив у полон «ДНР» у квітні. Угруповання його звинувачувало в участі у бойових діях на боці ЗСУ.